Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlamasında bulunarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını sürecinde sağlıklı gıda ve dengeli beslenmenin ilaç kadar önem kazandığına işaret eden Başkan Atıcı, "Korona virüsle mücadelenin kahramanlarından biri de Türk çiftçisidir. Dünyada çiftçiler, pandemi sürecinde üretimden kaçarken bizim çiftçimiz ülkemiz için üretmeye devam ediyor. Sağlık çalışanlarımız gibi bir alkışı da emektar çiftçilerimiz hak ediyor. Tarım ve gıdada 40 milyar dolarlık ihracat geliri, gıda sanayi ile birlikte 200 milyar doların üzerinde üretim değeri sağlayacak kapasiteye sahibiz. Anadolu toprakları her türlü gıdayı üretebilecek gençlikte ve verimliliktedir. Yeter ki altyapı yatırımları ve bilhassa sulama yatırımlarının tamamlanması gerekiyor." diye konuştu.



Gıda zincirinin ilk halkası olan, tarladaki üretimi sağlayan cefakar Türk çiftçisinin bu süreçte tedbirleri alarak üretime devam ettiğini kaydeden Başkan Atıcı, "İthalata bağımlı ülkeler bu süreçte yara alıyor. Bu şartlarda ithalat yapılsa bile ürünün çok daha pahalıya geleceği bir gerçektir. Bu süreçte tarım sektörünün ve üretimde kendi kendine yeten ülke olmanın ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılmıştır" diyerek, tarımsal üretimin devamlılığının hayati önem arz ettiğine dikkat çekti.



Milas Ziraat Odası olarak, her zaman olduğu gibi koronavirüs sürecinde de çiftçilerin yanlarında olduklarını belirten Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası kuruluşu MİZO-TAR aracılığı ile çiftçilerin kullandığı gübre, tohum, ilaç ve alet-makine gibi tüm girdi ürünlerini çiftçilerin kapısına servis yaptıklarını ve gübre hariç girdi ödemelerinde 3 aydan 6 aya kadar esnek ödeme imkanı sunduklarını söyledi. Ziraat odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin 5 milyon üyesinin hak ve menfaatlerini bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da her platformda sonuna kadar savunacağının altını çizen Başkan Atıcı, "Milaslı çiftçi örgütleri olarak Türkiye genelinde, Milas'ta her şartta inadına üretim yapan, umudunu hep gelecek yıllara aktaran vefakar, cefakar üreticilerin, çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar, minnet ve şükranlarımı sunarım." diye konuştu. - MUĞLA