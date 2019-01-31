Son Dakika Haberleri: Atıcılar Mersin'de Yarışacak

Atıcılar Mersin'de Yarışacak

1 saat önce

MARDİN (AA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi Havalı ve Ateşli Silahlar Takımı, Mersin"de düzenlenecek Havalı Silahlar Türkiye Kupası'na katılacak.

Atıcılar Mersin'de Yarışacak, System.String[]
MARDİN (AA) – Mardin Büyükşehir Belediyesi Havalı ve Ateşli Silahlar Takımı, Mersin"de düzenlenecek Havalı Silahlar Türkiye Kupası'na katılacak.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatlarıyla oluşturun takım, Artuklu Spor Salonu'nda hazırlıklarını tamamladı. Mersin'de düzenlenecek Havalı Silahlar Türkiye Kupası'ndaki 3 kategoride yarışacak 9 sporcu, yeni rekor ve başarılarla imza atmak istiyor.

Takım antrenörünü Mert Vural, Havalı Silahlar Türkiye Kupası müsabakası hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, şunları söyledi:

" Sporcularımız arasında Türkiye rekortmenleri ve önemli dereceler elde eden sporcular da mevcut. Mersin'de yapılacak Türkiye kupasından derecelerle dönmek istiyoruz. Mardin son 2 yıldır valimizin desteğiyle spor yılı yaşıyor. Sporu ve sporcuya çok ciddi destekleri var. Kendisine minnettarız. Yeni rokalar kırıp aldığımız ödülleri kendisine takdim etmeyi düşünüyoruz."

13 yaşındaki Sinem Erginci de 2 yıl önce yarışmada minikler kategorisinde Türkiye rekorunu kazandıklarını anımsatarak, bu yarışmadan da dereceyle dönmek istediklerini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:44 Kaynak: AA

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