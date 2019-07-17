Son Dakika Haberleri: Atıcılardan bir şampiyonluk daha
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Atıcılardan bir şampiyonluk daha

3 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık branşı, 15 Temmuz Trap Kupası'nın şampiyonu oldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Atıcılık branşı, 15 Temmuz Trap Kupası'nın şampiyonu oldu.

Katıldığı turnuvaları kupa ve madalyalarla tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türkiye'nin en başarılı atıcılık takımı olma unvanını koruyor. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen yarışlarda, Büyükşehirli sporcular, ferdi 4 madalyanın sahibi olurken, Büyük Erkekler'de ise takım halinde şampiyon oldu.

Turnuvaya 3 farklı kategoride 7 sporcuyla katılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6 sporcusuyla finale kalmayı başardı. Final atışlarının ardından genç bayanlarda İrem Doğançay ve büyük erkeklerde Oğuzhan Tüzün birinci olurken, büyük bayanlarda Nihan Gürer ve genç bayanlarda Öykü Su Başaran ikincilik madalyasının sahibi oldu. Finalde yarışan diğer sporcular Dilara Kızılsu dördüncü, Alp Kızılsu ise turnuvayı altıncı sırada bitirdi. Toplamda 4 madalya ile turnuvayı tamamlayan yeşilbeyazlılar, büyük erkekler takım klasmanında ise şampiyon oldu.

Oğuzhan Tüzün'e milli görev

Turnuvanın ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün başarılı sporcusu Oğuzhan Tüzün milli takıma davet edildi. Katıldığı turnuvaların ardından topladığı puanlarla milli formayı giymeyi hak kazanan Tüzün, 3-17 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Brescia şehrinde düzenlenecek 'Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda, Türkiye'yi temsil edecek. - BURSA
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:51 Kaynak: İHA
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