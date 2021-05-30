Atıcılık: 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası

2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük kadınlar, 25 metre standart tabanca büyükler ve 25 metre standart tabanca gençler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada, 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük kadınlar kategorisi sıralama müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Zeynep Yıldız, 1116 puan elde etti.

25 metre standart tabanca büyükler kategorisinde İsmail Keleş 566, Yusuf Dikeç 564, Yavuz Keskin 561, gençler kategorisinde ise Alp Eren Erdur 553, Adnan Efe Uçar 540 puanla müsabakayı tamamladı.

Organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.