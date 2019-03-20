Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası
2 saat önce
Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Genç Kız Milli Takımı, bronz madalya kazandı.
Havalı Silahlar Avrupa
Atıcılık Şampiyonası'nda Genç
Kız Milli Takımı, bronz madalya kazandı. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan
'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçargenç'ten oluşan Genç Kız Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:23 Kaynak: AA
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