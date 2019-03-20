Son Dakika Haberleri: Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

2 saat önce

Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Genç Kız Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda Genç Kız Milli Takımı, bronz madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da devam eden Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz ve Işıl Kaçargenç'ten oluşan Genç Kız Milli Takımı, bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 25 Mart Pazartesi günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Genç, Avrupa, Spor
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