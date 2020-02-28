Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası - Son Dakika
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Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası

6 saat önce

Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılık: Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Havalı Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen organizasyonda İsmail Keleş, sıralama turunda attığı 585 puanla final etabına çıkmaya hak kazandı.

Milli sporcu, final müsabakasında attığı 218,3 puanla bronz madalya aldı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporculardan Yusuf Dikeç 577, Yusuf Avcı ise 561 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

Milli sporcular, sıralama müsabakasında atmış oldukları toplam 1723 puanla, 10 metre havalı tabanca takım finallerine çıkmaya da hak kazandı.

Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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