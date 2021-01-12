Son dakika haberi... Atıcılık: Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Erdoğan Karaöz Kupası yarışları Mersin'in Erdemli ilçesinde resmi antrenmanla başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonaya minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, gazetecilere, turnuvanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gözetilerek yapıldığını söyledi.

Yarışmanın iki ayrı anlam taşıdığını belirten Arman, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 yılını Türk atıcılığına adamış olan ve iki ay önce yaşamını yitiren eski milli sporcumuz ve milli takım antrenörlerimizden Erdoğan Karaöz'ü rahmetle anmak adına bu kupanın adını Erdoğan Karaöz olarak adlandırdık. Erdoğan abimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. İkincisi ise yaklaşık 10 aydır pandemi nedeniyla faaliyetlerimizin bir çoğuna ara vermiştik. Herkese açık organizasyonlardan hava silahlar faaliyetlerini bir süre durdurmuştuk. Ancak şartları olumlu hale getirebilecek duruma geldik ve pandemiye uygun tüm tedbirlerimizi aldık. Sporcudan antrenöre herkes bu konuda dikkatli ve gerekli kurallara herkes riayet ediyor. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Arman, sporcuların yarışmaları özlediklerini gözlemlediğini belirterek, "Antrenman alanında baktım tüm sporcuların yüzü gülüyor. Uzunca bir süre yarışma yapmamak onlar için çok sıkıntı verdi. İnşallah şartlar bundan sonra daha iyi olacak, daha büyük ve güzel yarışmalar yaparız." diye konuştu.

Organizasyon 17 Ocak'ta sona erecek.