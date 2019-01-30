Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası Mersin'in Erdemli ilçesinde başladı.



Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen şampiyonaya, 80 kulüpten yaklaşık 500 sporcu katıldı.



Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın önemine vurgu yaptı.



Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde mücadele edecek olan sporculardan dereceye girenlerin milli takıma seçileceğini belirten Kılınç, şöyle konuştu:



"Özellikle okulların yarıyıl tatiline girmesinin de etkisi ile şampiyonaya büyük ilgi var. Yurt genelindeki 80 kulüpten yaklaşık 500 sporcumuz bu şampiyonaya katıldı. Bu yarışmaların önemi, 2019 yılında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası ve dünya kupasına gidecek olan sporcuların da belirleneceği milli takım kriterlerini taşıyan bir sınav olması."



Kılınç, geleceğin şampiyonlarını çıkartmak için minik sporculara önem verdiklerini aktardı.



Şampiyona, 2 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

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