Son Dakika Haberleri: Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

22 dakika önce

Atıcılık Milli Takımı, Hindistan'da 20-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, System.String[]
Atıcılık Milli Takımı, Hindistan'da 20- 28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenörler Abdurrahman Akgün ile İlknur Yılmaz'ın gözetiminde yapılan kampta sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün yer alıyor.

Federasyon başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların Hindistan'dan güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi.

Hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu vurgulayan Arman, tüm sporcuların bu amaç için emek verdiğine vurgu yaptı.

Organizasyon öncesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampın sporcuların alacağı sonuçlara olumlu yansımasını beklediklerini dile getiren Arman, "Eryaman TOHM'un bütün imkanlarından yararlanma imkanı buluyoruz çünkü merkezin fiziki kapasitesi bu tür çalışmalar için çok yeterli. Sporcularımızın kamptaki performans düzeyi Dünya Kupası'ndan iyi sonuçlar alarak döneceğimizin sinyallerini veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:04 Kaynak: AA

Spor
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