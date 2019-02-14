Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
22 dakika önce
Atıcılık Milli Takımı, Hindistan'da 20-28 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdürüyor.
Atıcılık Milli Takımı, Hindistan
'da 20- 28 Şubat
tarihlerinde düzenlenecek Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın hazırlıklarını Ankara
'da sürdürüyor. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde antrenörler Abdurrahman Akgün ile İlknur Yılmaz
'ın gözetiminde yapılan kampta sporcular Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün
yer alıyor.
Federasyon başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli sporcuların Hindistan'dan güzel sonuçlarla döneceğine inandığını söyledi.
Hedeflerinin 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na kota almak olduğunu vurgulayan Arman, tüm sporcuların bu amaç için emek verdiğine vurgu yaptı.
Organizasyon öncesi Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampın sporcuların alacağı sonuçlara olumlu yansımasını beklediklerini dile getiren Arman, "Eryaman
TOHM'un bütün imkanlarından yararlanma imkanı buluyoruz çünkü merkezin fiziki kapasitesi bu tür çalışmalar için çok yeterli. Sporcularımızın kamptaki performans düzeyi Dünya Kupası'ndan iyi sonuçlar alarak döneceğimizin sinyallerini veriyor." diyerek sözlerini tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:04 Kaynak: AA
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