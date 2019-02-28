Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası
1 saat önce
Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi.
Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi. Hindistan
'da düzenlenen organizasyonda Türkiye
'yi Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün
temsil etti.
Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular organizasyonda dereceye giremedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:47 Kaynak: AA
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