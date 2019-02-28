Son Dakika Haberleri: Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası

1 saat önce

Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi.

Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası, System.String[]
Atıcılık Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası sona erdi.

Hindistan'da düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi Yusuf Dikeç, Şevval İlayda Tarhan, Murat Kılıç ve Ömer Akgün temsil etti.

Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular organizasyonda dereceye giremedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:47 Kaynak: AA

Hindistan, Yenikadinda Gösterme, Spor
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