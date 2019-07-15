Son Dakika Haberleri: Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

8 saat önce

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) düzenlediği Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci, 10 metre havalı tüfekte gençler Türkiye rekoru kırdı.

Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, System.String[]
Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) düzenlediği Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci, 10 metre havalı tüfekte gençler Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Suhl şehrinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 10 metre havalı tüfekte milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci'nin, sıralama müsabakasında 618,4 puanla gençler Türkiye rekorunu kırdığı belirtildi.
Açıklamada, kadınlar 25 metre tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Elif Kırklar'ın ilk etabı tamamladığı, aynı kategoride Yasemin Beyza Yılmaz'ın ise ilk etabı tamamlayamadığı kaydedildi.
Trap erkeler kategorisinde ise Murat İlbilgi'nin sıralama müsabakasında 121 puanla birinci olarak çıktığı finali 4. sırada tamamladığı bildirildi.
Şampiyona 20 Temmuz'da sona erecek.
Dünya Şampiyonası, Zeynep Gökçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]