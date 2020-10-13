Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı

13.10.2020 10:21
Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı, System.String[]

Hafta sonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen Atıcılık Ligi 4. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Hafta sonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atış Poligonunda düzenlenen Atıcılık Ligi 4. Etap müsabakaları büyük heyecana sahne oldu.

Sporcular Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için etap mücadelelerinde ter döküyor. Bu hafta sonu dördüncüsü düzenlenen havalı tabanca müsabakalarında yarışan 15 sporcunun hedefi ise Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda mücadele eden sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı
Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı

Atıcılık, Türkiye, Kayseri, Silah, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atıcılık Ligi 4.Etap müsabakaları tamamlandı - Son Dakika Spor

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