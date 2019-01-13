Son Dakika Haberleri: Atıcılık: Mersin'in Kurtuluş Günü Kupası

Atıcılık: Mersin'in Kurtuluş Günü Kupası

1 saat önce

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Mersin İl Temsilciliği tarafından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl do¨nu¨mu¨nü nedeniyle düzenlenen müsabakalar sona erdi.

Atıcılık: Mersin'in Kurtuluş Günü Kupası, System.String[]
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu (TAAF) Mersin İl Temsilciliği tarafından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl do¨nu¨mu¨nü nedeniyle düzenlenen müsabakalar sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleşen Mersin'in Kurtuluş Günü Kupası'na yaklaşık 40 sporcu katıldı. Kupa kapsamında 10 metre havalı tabanca ve tüfek yarışmaları düzenlendi.

Federasyon İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, yaptığı açıklamada, etkinlik sayesinde gelecek adına disiplinli bir şekilde antrenman yapacak olan genç sporcuların geçmiş tarihlerini de öğreneceklerini bildirdi.

Yarışmada elde edilecek derecelerin gelecek günlere iyi bir moral ve motivasyon sağlayacağını belirten Kılınç, atıcılık sporuna olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Müsabakaların sonunda birinciler şu şekilde oluştu:

10 metre tüfek büyük erkekler: Ahmet Bayrak

10 metre tabanca minik erkekler: Selahattin Turgutoğlu

10 metre tabanca minik bayanlar: Hayrunisa Kılınç

10 metre tabanca genç erkekler: Alperen Erdur

10 metre tabanca genç bayanlar: Marziye Çiğer

10 metre tabanca büyük erkekler: Refik Serment

10 metre tabanca büyük bayanlar: İlknur Karaca

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:53 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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