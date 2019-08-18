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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası

1 saat önce

Plak Atışları Dünya Kupası'nın trap karışık takım müsabakasında milli sporcular Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk, dördüncü oldu.

Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası, System.String[]
Plak Atışları Dünya Kupası'nın trap karışık takım müsabakasında milli sporcular Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk, dördüncü oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Lahti kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Murat İlbilgi ile Safiye Sarıtürk'ten oluşan trap karışık takımı, sıralama müsabakasında toplamda elde edilen 133 puanın ardından yapılan beraberlik bozma atışları sonrası, bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.
Bronz madalya maçında toplamda 39 puan elde eden milliler, müsabakayı 4. sırada tamamladı.
Plak Atışları Dünya Kupası'nda trap müsabakaları sona erdi. Organizasyon, 20 Eylül Salı günü skeet bayanlar müsabakalarıyla devam edecek.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:44 Kaynak: AA
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