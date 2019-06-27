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Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası

16 dakika önce

Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak.

Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası, System.String[]
Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentinde 30 Haziran Pazar günü başlayacak organizasyon 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi trap kategorisinde Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk; skeet kategorisinde ise Onur Atak, Mustafa Serhat Şahin, Salih Hafız, Nur Banu Özpak ve Sena Can temsil edecek.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, Dünya Şampiyonası, Spor
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