Atıcılık: Plak Atışları Dünya Şampiyonası
16 dakika önce
Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Şampiyonası İtalya'da yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Atıcılıkta Plak Atışları Dünya Şampiyonası İtalya
'da yapılacak. Türkiye
Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lonato kentinde 30 Haziran Pazar günü başlayacak organizasyon 11 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
Şampiyonada Türkiye'yi trap kategorisinde Yavuz İlnam, Oğuzhan Tüzün, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi ve Safiye Sarıtürk; skeet kategorisinde ise Onur Atak, Mustafa Serhat Şahin, Salih Hafız, Nur Banu
Özpak ve Sena Can
temsil edecek.
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