Atıcılık Şampiyonasına Kayseri'den 4 Üniversite Katıldı
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Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Atıcılık Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon'da yapılan müsabakaları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:20 Kaynak: İHA
Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye
Atıcılık Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında Trabzon
'da yapılan müsabakaları sona erdi. Haluk Ulusoy
Spor Salonunda 26 üniversitenin katıldığı şampiyona oldukça çekişmeli geçti. Şampiyonaya Kayseri
'den 4 üniversite 18 sporcu katıldı. Erciyes Üniversitesi
, Abdullah Gül Üniversitesi
, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
ve Kayseri Üniversitesi takımlarının ilk defa katıldığı şampiyonada, Erciyes Üniversitesi takımı Türkiye dördüncüsü olurken, Kayseri Üniversitesi takımı Türkiye beşincisi olarak şampiyonayı tamamladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, şampiyonaya katılan tüm takımları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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