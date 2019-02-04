Atıcılık Şampiyonasında Kayseri Farkı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan müsabakalarla tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'in Erdemli ilçesinde yapılan müsabakalarla tamamlandı.



Erdemli Atış Poligonunda düzenlenen 550 sporcunun mücadele ettiği şampiyonaya Kayseri'den 20 sporcu katıldı.



Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yapılan şampiyonada Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Kulübü başarılarıyla adından sıkça söz ettirdi.



Minik Bayanlar kategorisinde Hasret Nur Korkut, Meryem Nur Korkut ve Eda Türkoğlu'nun takım olarak yarıştığı kategoride daha önce Türkiye rekoru kıran takımımız, kendi rekorlarını kırdılar ve Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldular.



Minik Erkekler kategorisinde yarışan Yiğit Alp Zeki, Durdu Ahmet Konuş ve Batuhan Çelik takım halinde yarışarak yeni Türkiye rekoru kırdılar ve altın madalyanın sahibi oldular.



Büşra Koçak, Yağmur Çınar ve Şerife Ceylan'ın takım halinde yarıştığı Yıldız Bayanlar kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandılar.



Meryem Nur Korkut bireysel olarak yarıştığı minik bayanlar kategorisinde Türkiye üçüncü olurken, minik erkeklerde bireysel yarışan Durdu Ahmet Konuş altın madalya Yiğit Alp Zeki gümüş madalyanın sahibi oldu.



Büşra Koçak ve Zehra Koçak şampiyonada yıldız bayanlar kategorisinde elde ettikleri derecelerle ilk 8'e girmeyi başararak Milli Takım barajını aştılar ve Milli Takım seçme yarışlarına katılmaya hak kazandılar.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Mersin'de yapılan yarışlara katılan sporcuları ve antrenörleri Gülçin Konuş, Oktay Koçak, Şehmus Korkut, Yasin Zeki'yi tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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