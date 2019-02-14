Atıcılık Turnuvası

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıldız Erkekler 10 m. Havalı Tabanca İl Birinciliği Turnuvası"nda SANKO Okulları öğrencileri üçüncülük ve dördüncülük dereceleri kazandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yıldız Erkekler 10 m. Havalı Tabanca İl Birinciliği Turnuvası"nda SANKO Okulları öğrencileri üçüncülük ve dördüncülük dereceleri kazandı.



Kamil Ocak Atış Poligonunda düzenlenen yarışlarda SANKO Okulları öğrencisi Murat Efe il üçüncüsü, Mert Ali Koçak il dördüncüsü oldu. SANKO Okulları Genel Müdürü Mümtaz Fırat Asyalı, öğrencileri akademik, sosyal, kültürel ve sportif anlamda hayata hazırladıklarını belirterek, "Bu kapsamda atıcılıkta başarılı olan öğrencilerimizi ve katkı sağlayan öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

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