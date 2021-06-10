SPOR Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: 1968 yılından beri atıcılık tüm olimpiyatlarda var

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman: 1968 yılından beri atıcılık tüm olimpiyatlarda var

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-ANKARA, (DHA)

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Ufuk Arman, "2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'ndan mutlu döndük" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde düzenlenen 'Medya Özel Röportaj Günleri' etkinliğine katılan Arman, "22 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nı çok iyi bir dereceyle tamamladık" diye konuştu.

Etkinlikte DHA'ya özel açıklamalarda bulunan Arman, şunları söyledi;

"Pandemi, sporcularımızı, ülkemizi ve tüm antrenörlerimizi etkileyen bir süreçti. Nasıl yapacağımızı, neler yapacağımızı heyecanla beklediğimiz bir yarıştı. Aynı zamanda Olimpiyat kotası veren son yarışmaydı. Avrupa şampiyonası başarı anlamında bakarsak bizim için başarılıydı. Havalı Tabanca takımı olarak bronz madalya, Genç Bayanlar Havalı Tabanca kategorisinde takım olarak gümüş madalya kazandık. Bu madalya sayısı olarak bizim için yeterli değil tabii. Çok fazla sporcumuz vardı, genç sporcularımız vardı. Onlar daha heyecanlıydı ve çoğu az bir puan ile kaçırdı. Kota olarak bakarsak 4 kotamız oldu. Bizim için güzel bir sayı. Daha fazla olabilirdi fakat az fark ile kaçan kotalarımız oldu. 4 kota alan birkaç federasyondan biriyiz. Her olimpiyatta varız zaten fakat madalyamız yok. Hep çok istedik, sporcularımız çok çalıştı ama olmadı. Bundan sonra biz şanssızlığımızı kıracağız ve bu olimpiyatta madalya kazanacağız diye düşünüyorum. Tecrübeli sporcularımız var, biz onlara çok güveniyoruz. Yusuf Dikeç 4'üncü olimpiyatını, İsmail Keleş 3'üncü olimpiyatını yaşayacak. Bu bizim için avantaj. Her olimpiyatta olduğu gibi bu olimpiyatta da ilkleri yaşıyoruz. Havalı Tüfek disiplininde ilk defa Olimpiyatlara katılıyoruz. Yine 25 metrede Rapid Tabancada ilk kez Olimpiyatlarda varız. Çeşitlilik önemli. İyi hazırlanıyoruz. Eryaman Hazırlık Merkezi'nde çalışıyoruz, buradan yetkililere teşekkür ediyoruz. Sağlık ön planda. Olimpiyatlara burada hazırlanacağız. Olimpiyat öncesi kota alan 4 sporcumuz 22 Haziran'da Osijek kentinde Dünya Kupası'na katılacak ve kendimizi sınayacağımız bir organizasyon olacak. Olimpiyatlardan da madalya ile döneceğimize inanıyoruz."

YUSUF DİKEÇ 4'ÜNCÜ OLİMPİYATLARINA KATILIYOR

4'üncü kez olimpiyatlarda yer alacak olan Yusuf Dikeç de, "Allah nasip ederse 4'üncü olimpiyatım olacak. Daha önce Avrupa ve dünya madalyam var ama olimpiyat eksik maalesef. Hocam ile birlikte iyi çalıştık. Ne kadar pandemi bizi etkilese de yine de çok çalıştık. Rahim Hocamın da desteği ile olimpiyatta madalya kazanacağız inşallah. Ben pozitif geçeceğine inanıyorum. Bu sene madalya gelecek. İyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz, bu kez olacak. Şimdi Dünya Kupası'na katılacağız ve 82-83 puan almak istiyoruz. Madalya buralarda 18 kişinin içinde dönüyor, biz de onların arasındayız. Ben hep derim sporcu bir şampiyonaya giden nasibi, rızkı ve şansı ile gider. Orada biraz daha fazla konsantre olan, şansı bir tık yüksek olan 1 puan ya da 2 puan ile alıyor madalyayı. İnşallah biz de bu sene alacağız" şeklinde konuştu.