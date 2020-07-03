Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi
Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi.
Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Atıcılık Konfederasyonunun (ESC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nın yapılmamasına karar verdiği belirtildi.
Şampiyona, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 07-14 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecekti.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:01 Kaynak: AA
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