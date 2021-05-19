Atıcılıkta Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlıyor

Atıcılıkta Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası yarın Hırvatistan'da başlayacak.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi 37 milli sporcu temsil edecek.

Bu yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota veren son müsabaka olma özelliği taşıyan organizasyon, 6 Haziran Pazar günü sona erecek.

Mersin, Konya ve Kocaeli'de hazırlık kamplarını tamamlayan milliler, şampiyonada kota ve madalya için mücadele edecek.