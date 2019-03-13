Son Dakika Haberleri: Atıcılıkta Heyecan Meksika ve Hırvatistan'da Sürecek

Atıcılıkta Heyecan Meksika ve Hırvatistan'da Sürecek

35 dakika önce

Atıcılıkta milli sporcular, Meksika ve Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Atıcılıkta Heyecan Meksika ve Hırvatistan'da Sürecek, System.String[]
Atıcılıkta milli sporcular, Meksika ve Hırvatistan'da düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda madalya mücadelesi verecek.

Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Trap-Skeet Dünya Kupası 15-26 Mart tarihlerinde Meksika'nın Acapulco kentinde, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası ise 16-25 Mart tarihlerinde Hırvatistan'ın Osijek kentinde gerçekleştirilecek.

Organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek sporcular şöyle:

Trap erkekler: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi.

Trap bayanlar: Safiye Sarıtürk.

Skeet erkekler: Onur Atak.

Skeet bayanlar: Nur Banu Özpak.

Havalı tabanca büyük erkekler: Yusuf Dikeç, İsmail Keleş.

Havalı tabanca genç erkekler: Abdulkadir Kılıç.

Havalı tabanca büyük kadınlar: Canan Türkoğlu, Ece Bıçakcı.

Havalı tabanca genç kadınlar: Şevval İlayda Tarhan, Yasemin Beyza Yılmaz, Işıl Kaçar.

Havalı tüfek büyük erkekler: Ömer Akgün, Ahmet Bayrak, Mert Nalbant.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:59 Kaynak: AA

Spor
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