Son Dakika Haberleri: Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
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Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası

1 saat önce

Atıcılıkta milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.

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Atıcılıkta milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı.
Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda milli sporcu Özgür Varlık, 25 metre rapid tabanca kategorisinde elde ettiği 580 puanla finale yükseldi.
Milli sporcu bu derecesiyle atıcılık branşında 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan ilk isim oldu.
Aynı müsabakada yarışan Murat Kılıç, sıralama mücadelesini 577 puanla 9. sırada tamamladı.
Avrupa Oyunları, 30 Haziran Pazar günü sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:52 Kaynak: AA
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