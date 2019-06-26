Atıcılıkta Özgür Varlık, olimpiyat kotası aldı
59 dakika önce
Milli sporcu Özgür Varlık, atıcılık 25 metre çabuk atış tabanca elemesinde 580 puanla 5'inci olarak finale kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:37 Kaynak: DHA
Milli sporcu Özgür Varlık, atıcılık 25 metre çabuk atış tabanca elemesinde 580 puanla 5'inci olarak finale kaldı. Belarus
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa
Oyunları'nda Türkiye
Atıcılık Milli Takımı'nda 25 metre çabuk atış tabanca elemelerinde Özgür Varlık, 580 puanla 5'inci olarak finale yükseldi. Finalde yarışacak olan Varlık, bu derecesi ile Tokyo
2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
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