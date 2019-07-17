Son Dakika Haberleri: Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir'den
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Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir'den

2 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.

Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir'den, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı 12-14 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı. 140 sporcunun katılımıyla Saraçoğlu Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri Atış Poligonunda yapılan turnuvada Büyükşehirli sporcu Sefa Altay, yıldız erkeklerde Türkiye ikincisi oldu. Bu dereceyle Altay, olimpiyat hazırlık merkezi barajını geçerek kamplara katılmaya hak kazandı. Büyük bayanlar kategorisinde yarışan Şevval Gül ise finalleri Türkiye beşincisi olarak tamamladı. - SAKARYA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Konya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
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