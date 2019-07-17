Atıcılıkta Türkiye ikincisi Büyükşehir'den
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:16 Kaynak: İHA
Avcılık ve Atıcılık Takımı, Konya
'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avcılık ve Atıcılık Takımı 12-14 Temmuz tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası'na katıldı. 140 sporcunun katılımıyla Saraçoğlu Spor
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Tesisleri Atış Poligonunda yapılan turnuvada Büyükşehirli sporcu Sefa Altay
, yıldız erkeklerde Türkiye
ikincisi oldu. Bu dereceyle Altay, olimpiyat hazırlık merkezi barajını geçerek kamplara katılmaya hak kazandı. Büyük bayanlar kategorisinde yarışan Şevval Gül ise finalleri Türkiye beşincisi olarak tamamladı. - SAKARYA
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