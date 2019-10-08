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Atıcılıkta yeni bir yıldız doğuyor

2 saat önce

Atıcılık branşında Türkiye'nin lokomotif kulübü olan Kağıtspor'da yeni bir yıldız doğuyor.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, atıcılık branşında Türkiye'nin lokomotif kulübü olmaya devam ediyor. Bünyesinden Murat İlbilgi gibi Avrupa şampiyonları yetiştiren kulüpte yıldızlar kategorisi skeet branşında dikkat çeken isim Süha Güray başarıları ile göz dolduruyor. Süha, aldığı başarılar ile ulusal ligde 2. sırada bulunuyor

GÖZÜNÜ LİDERLİĞE DİKTİ

15 yaşındaki yıldız sporcu Büyükşehir Kağıtspor alt yapısından yetişti. Süha, Konya'da yapılan Federasyon Kupasında 3. , Eskişehir'de yapılan Türkiye Şampiyonası, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, son olarak İzmir'de düzenlen Kurtuluş Kupasında 2. oldu. Başarılı sporcu Türkiye Atıcılık Federasyonu ulusal liginde 161 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyon sporcunun hedefi ulusal ligde zirveye yerleşmek Avrupa ve Dünya arenalarında boy göstermek.

Kağıtspor, Kocaeli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:52 Kaynak: Bültenler
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