Atıcılıkta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

2019-2020 sezonunda yerel ve ulusal birçok müsabakaya katılacak olan Atıcılık branşının sporcuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.



Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, atıcılık antrenmanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Sporcularla bir süre sohbet eden Eskici, yeni sezonda katılacakları müsabakalarda sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ