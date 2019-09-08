Son Dakika Haberleri: Atıcılıkta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Atıcılıkta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

33 dakika önce

2019-2020 sezonunda yerel ve ulusal birçok müsabakaya katılacak olan Atıcılık branşının sporcuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Atıcılıkta yeni sezon hazırlıkları sürüyor, System.String[]

2019-2020 sezonunda yerel ve ulusal birçok müsabakaya katılacak olan Atıcılık branşının sporcuları hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, atıcılık antrenmanını ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Sporcularla bir süre sohbet eden Eskici, yeni sezonda katılacakları müsabakalarda sporculara başarılar diledi. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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