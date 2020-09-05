ATİD Başkan Yardımcısı Yorulmaz: "Ankara sağlık turizmiyle zirveye çıkacak"

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkan Yardımcısı Ali Cenk Yorulmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Türkiye'nin örnek başarı elde ettiğini belirterek, Ankara'nın da doğru stratejilerle gelecek dönemde sağlık turizmiyle zirveye çıkacağını ifade etti.

Yorulmaz, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gösterdiği başarılı performansa işaret ederek, bu başarının sağlık turizmine olumlu katkı yapacağını düşündüklerini vurguladı.

Özellikle Ankara'nın şehir ve üniversite hastaneleriyle sağlık uygulamalarında gösterdiği performansın takdir topladığına dikkati çeken Yorulmaz, salgınla yeni bir dönemin başladığını ve turizm kriterlerinin değiştiğini anımsattı.

Kovid-19 sonrası süreçte yaşlıların evde kaldıkları süreyi telafi etmek, beden ve ruh sağlıklarını korumak üzere termal tesislere yönelebileceğine işaret eden Yorulmaz, "Doğru stratejilerle Ankara, gelecek dönemde sağlık turizmiyle zirveye çıkacak. Hastane, termal tesisler ve merkezlerin salgın sonrası önem kazanan hijyen kurallarına uygun olarak yeniden yapılandırılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.