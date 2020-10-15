ATİD Başkanı Akman: "Türkiye için turizmde 2021 büyük bir fırsat olabilir" - Son Dakika

Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) turizm alışkanlıklarını değiştirdiğini belirterek, "Türkiye 2021 yılına farklı bir turizm stratejisi ile girecek. Etkin planlama ve tanıtım çalışmalarıyla Türkiye için gelecek yıl büyük bir fırsat olabilir." ifadesini kullandı.

Akman, yazılı açıklamasında, salgın nedeniyle turizmde bu yıl için belirlenen hedeflere ulaşılmadığını, 2021'e yoğunlaşılması gerektiğini kaydetti.

Sektörde güvenlik, hijyen ve izolasyonun büyük önem kazandığını vurgulayan Akman, bu sürecin iyi yönetildiğinin altını çizdi. Türkiye'nin güvenli turizmin merkezi olacağına işaret eden Akman, şimdiden etkin tanıtım çalışmalarına başlanması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin gelecek yıla farklı bir turizm stratejisiyle gireceğini aktaran Akman, "Etkin planlama ve tanıtım çalışmalarıyla Türkiye için gelecek yıl büyük bir fırsat olabilir. Bakanlığımız ve özel sektörümüzle birlikte çalışarak bu sıkıntılı günleri de atlatacağımıza ve 2023 için belirlediğimiz 75 milyon turist, 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşacağımıza inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.