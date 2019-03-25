Son Dakika Haberleri: Atığı Yönetenler İklim Değişikliğini Engelleyebilir Mi?

Atığı Yönetenler İklim Değişikliğini Engelleyebilir Mi?

57 dakika önce

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) 5. Değerlendirme Raporuna göre son 30 yılda küresel hava sıcaklığında sürekli artış görüldüğüne vurgu yapılırken atmosferde biriken karbondioksit seviyesi sanayileşme öncesine kıyasla yüzde 40 arttığının altı çizildi.

Atığı Yönetenler İklim Değişikliğini Engelleyebilir Mi?, System.String[]

Küresel iklim değişikliğine neden olan gelişmeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle, "Küresel İklim Değişikliği ile Mücadele ve Atık Yönetiminde Uluslararası İş Birliğinin Güçlenmesi'teması ile düzenlenecek IREMCON Uluslararası Çevre Konferansında derinlemesine ele alınacak. IFAT Eurasia Çevre Teknolojileri Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul Fuar Merkezi'nde 3'ncü kez gerçekleştirilecek etkinlik, ülkemizin atık sanayicileri, yerel yönetimleri ve STK'larını, uluslararası akademisyenler, kurum ve kuruluşlar, üst düzey bürokratlar ile bir araya getirecek.

Küresel ısınmanın 20. yüzyılın ortalarından başlayarak sürekli artışı, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelen iklim değişikliğini doğuruyor. İnsan sağlığı, hatta insan neslinin sürdürülmesi bakımından tehdit oluşturan iklim değişikliğine, efektif atık yönetimi modellemeleri ile çözüm bulabilir miyiz?

'IFAT Eurasia 2019, Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı' için geri sayım başladı. Organizasyon, sergilenecek ürün ve hizmetler kadar, düzenlenecek aktiviteler ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Atık yönetimi uygulamalarının, çevre kirliliği ve atıkların ekonomik değerlerinin sisteme kazandırılmasının yanı sıra, iklim değişikliği ile mücadele açısından da önemli olduğunu belirten IFAT Eurasia Proje Müdürü Namık Sarıgöl IREMCON ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin bilgi ve tecrübe tranferine katkı yapacağını vurguladı. Sarıgöl, konferansa olan ilgiye dikkat çekerek, "Özellikle Balkan ülkeleri ile sağlanacak iletişimin, gerek sektörel bazda, gerekse ülke ekonomisi açısından büyük yarar sağlayacağını" söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 09:06 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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