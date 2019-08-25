Son Dakika Haberleri: Atığını getirene patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikram ettiler
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Atığını getirene patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikram ettiler

1 saat önce

Balıkesir düzenlenen "Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri"nde 480 kilogram kitap, 130 kilogram pet şişe, 145 kilogram cam şişe, 63 kilogram pil, 190 oyuncak ve 30 kıyafet toplandı.

Atığını getirene patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikram ettiler, System.String[]

Balıkesir düzenlenen "Neşeli Günler Çocuk Oyunları ve Sinema Günleri"nde 480 kilogram kitap, 130 kilogram pet şişe, 145 kilogram cam şişe, 63 kilogram pil, 190 oyuncak ve 30 kıyafet toplandı.

Sıfır atık, çevre temizliği ve geri dönüşüm bilincinin geliştirilmesi amacıyla Karesi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Karesi Park'ta gerçekleştirildi.

Karesi Belediyesi tarafından kurulan stantlara plastik ve cam şişe, plastik kapak, kullanılmış pil, eski oyuncak, kitap gibi çeşitli ürünleri getiren ailelere ve çocuklara patlamış mısır, gazoz ve dondurma ikramında bulunuldu. Daha sonra geleneksel çocuk oyunlarıyla devam eden etkinlik, "Bizim Aile" adlı film gösterildi.

Etkinlikte sonunda 480 kilogram eski kitap, 130 kilogram pet şişe, 145 kilogram cam şişe, 63 kilogram pil, 190 eski oyuncak ve 30 elbise getirildi.

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Karesi Belediyesinin çevre bilinci ve mahalle kültürünün kuvvetlenmesi için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirterek, vatandaşların talebi üzerine etkinlikleri farklı mahallelerde sürdürülerek, kültürel ve sanatsal hizmetlerinde yakaladıkları başarı grafiğini daha iyi bir seviyeye ulaştıracaklarını vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:40 Kaynak: AA
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