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ATİK Afrika İş Forumu - Son Dakika

ATİK Afrika İş Forumu

11.06.2021 16:04
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Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aysatu Turey, "Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere odaklanmamız gerekiyor.

Gambia Cumhurbaşkanı Yardımcısı Aysatu Turey, "Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere odaklanmamız gerekiyor. Bu etkinlikte (ATİK Afrika İş Forumu) görüşülecek altyapı, enerji, maden, sağlık, turizm, tarım ve balıkçılık gibi alanlar sadece sayabileceğim birkaç sektör arasında." dedi.

Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi (ATİK) tarafından "54 Afrika Ülkesi Dünya ile İstanbul'da buluşuyor" sloganıyla İstanbul'daki bir otelde "ATİK Afrika İş Forumu" etkinliği düzenlendi.

Turey, Afrika, Avrupa ve Türkiye'den iş insanlarının katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere odaklanılması gerektiğini belirterek, söz konusu etkinlikte altyapı, enerji, maden, sağlık, turizm, tarım ve balıkçılık gibi alanlarda görüşmeler yapılacağını söyledi.

Birebir görüşmelerin yapılacağını da aktaran Turey, "Bu forumda benimle beraber Gambiyalı yatırımcılar bulunmakta ve B2B toplantılarıyla beraber bu görüşmeleri ilerleteceğimizi düşünüyorum. İnanıyorum ki Türkiye bu kıtalar arası çalışmayı harika bir yere getirecektir. ve sürdürülebilir bir çalışma yapılarak bu inisiyatiften çok farklı avantajlar çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi önemli"

ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin ise ATİK'in 2005 yılında faaliyetlerine başlayan, Brüksel'de kurulmuş bir düşünce kuruluşu olduğunu ve kamu diplomasisi, eğitim, kültür ve ekonomik alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bugün Afrika ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin hem kıtanın küresel dünyadaki yeri hem de Türkiye'nin sağlayacağı faydalar açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Büyük bir ekonomik sıçramanın eşiğinde olan Afrika, malumunuz potansiyel bir ekonomik fırtınanın ortasında kalmış bir kıtadır. Şu anda Afrika için Türkiye'deki iş adamlarının ilgisini çekmek ve buradaki iş imkanlarının karşılıklı olarak fırsatlara dönüştürmek arzusuyla bu programları hazırlıyoruz. Bu faaliyetlerinde yerini erken alan iş adamlarımız geniş kapsamlı faydalanacakken, geç kalan iş adamlarımız da maalesef bu konuda geç kaldıkları için ileriki zamanlarda üzüleceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Afrika ülkelerinin Türkiye'den beklentilerinin bulunduğunu ve Türkiye'nin bu ülkelere karşı mevcut politikaları arasındaki eş güdümün sağlanmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Afrikalıların Türkiye'den beklentilerinin, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin sahip olduğu teknoloji ve tecrübesini paylaşması noktasında Afrika ülkelerine yol gösterebileceğini anımsatan Şahin, Türkiye için Afrika kıtasının sahip olduğu doğal kaynaklar ve insan gücünün oldukça büyük anlam ifade ettiğini, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkilerin (kazandır-kazan) temelinde karşılıklı güven ve saygı anlayışı çerçevesinde gelişmesinin büyük önem arz edeceğini sözlerine ekledi.

"Türkiye'nin katkılarının büyük olacağına inanıyoruz"

ATİK Afrika Genel Koordinatörü Freddy Zanga ise "Bugünden itibaren Afrika ve Türkiye'nin yakın iş birliğinin gerçekleşmesini istiyoruz. Türkiye Afrika için gerçekten büyük bir örnek. Teknoloji açısından hizmetler ve tarihi geçmişi açısından..Türkiye'nin Afrika'ya iktisadi açıdan yardım etmesini ve Afrika'nın kendini geliştirmesi için Türkiye'nin katkılarının büyük olacağına inanıyoruz. Bu tür organizasyonları Afrika'da da gerçekleştireceğimize inanıyoruz." dedi.

Forum, çeşitli paneller ve B2B görüşmeleriyle yarın da sürecek.

fuat oktay, Türkiye, Enerji, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ATİK Afrika İş Forumu - Son Dakika


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