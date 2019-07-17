Son Dakika Haberleri: Atık ağaçlara ebru sanatıyla hayat veriyor
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Atık ağaçlara ebru sanatıyla hayat veriyor

3 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baston ustası Cumali Birol, imalatta kullanamadığı ceviz ağaçlarından yaptığı sehpa, masa ve süs eşyalarını ebru sanatıyla süsleyerek birbirinden renkli ürünler ortaya çıkarıyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baston ustası Cumali Birol, imalatta kullanamadığı ceviz ağaçlarından yaptığı sehpa, masa ve süs eşyalarını ebru sanatıyla süsleyerek birbirinden renkli ürünler ortaya çıkarıyor.
Manda, sığır ve koç boynuzu ile zümrüt, yakut, sedef gibi değerli taşları kullanarak baston üreten Birol, şimdi de atık ağaçları ebru sanatıyla buluşturdu.
Birol, bastonlar için kestiği ağaçlardan arta kalan parçalarla yaptığı ürünleri ebruyla süsleyerek hem iş yerinde satıyor hem de gelen talepler üzerine başka illere gönderiyor.
Cumali Birol, baston yapımında kullanılmayan ağaçları değerlendirdiğini söyledi.
Yok olmaya yüz tutan sanatların gelecek nesillere aktarılması için herkese görev düştüğünü belirten Birol, şöyle konuştu:
"Gerçek anlamda çalışır üretirsek güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bunların başında Adilcevaz bastonu geliyor. Atık ağaçlardan sehpa da üretmeye başladık. Bu işi başararak Bitlis'e mal edeceğiz. Bunların üretiminde yaşlı ceviz ağaçlarını kullanıyoruz. Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan ebru mirasını bastonla birleştirdik. Bir farkındalık oluşturduk. Bu da sanatsal anlamda büyük değer gördü. Hem ilimizin hem de ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağladı. Siparişe göre sehpa ve yemek masası yapıyoruz. Sehpalar 750 liradan başlayarak 20 bine kadar alıcı buluyor. Bu ürünler piyasada ilgi görmeye başladı."
Atık ağaçlara ebru sanatıyla hayat veriyor
Adilcevaz, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:34 Kaynak: AA
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