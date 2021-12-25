Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor

25.12.2021 11:15
Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, atık ahşap paletler sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yapılan kulübelerin malzemeleri İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki yenileme çalışmalarında döşeme taşlarının taşınması için kullanılan ahşap paletlerden ve İzmit Körfezi'ne akan derelerde sabit bariyere takılan ahşap paletler bir araya getirerek oluşturuluyor.

Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz eden atık malzemelerden yapılan kulübeler, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesinden gönüllü öğrenciler, Exitcom Recycling Geri Dönüşüm şirketi çalışanları, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyelerinden oluşan ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor
Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor
Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor
Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor

YORUMLAR
500
Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Kocaeli, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika


Son Dakika
11:11 Gram altının fiyatı 912 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:11 İngiltere'den Adana'ya gelen çöpler tepkiye neden olmuştu! Bakanlık: Tehlike sınırında değil!
11:09 Ahmet Davutoğlu doğal gaz zamlarını görünce sordu: Bu millet bu zamlarla nasıl geçinecek, vatandaşa eziyete yeminli misiniz?
10:59 CHP'li Tanju Özcan, gönlünde yatan cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı!
10:56 Çeçen lider Kadirov'un Ukrayna yalanı ortaya çıktı! Benzincideki görüntüsü her şeyi kanıtladı
10:50 Cinsel içerik üretmek için işlerinden ayrıldılar! Yeni evli çiftin aylık kazancı dudak uçuklattı
10:44 CHP Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu, "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasından video paylaştı
10:42 Dondurucuda saklamış! Kürtaj karşıtı aktivistin evinde 5 fetüs bulundu!
10:23 Sokak hayvanlarıyla ilgili sözleri tepki çekmişti! Twitter'da boykot edilen Yeşim Salkım'dan sert yanıt: Aklınızı başınıza devşirin
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 11:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement