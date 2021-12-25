Kocaeli'de atık ahşap paletler sokak hayvanları için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak hayvanları için atık paletlerden kulübe yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, atık ahşap paletler sokak hayvanları için sağlıklı ve güvenli kulübelere dönüştü.

Kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemesi için yapılan kulübelerin malzemeleri İzmit Yürüyüş Yolu'ndaki yenileme çalışmalarında döşeme taşlarının taşınması için kullanılan ahşap paletlerden ve İzmit Körfezi'ne akan derelerde sabit bariyere takılan ahşap paletler bir araya getirerek oluşturuluyor.

Hem çevresel hem de ekonomik açıdan önem arz eden atık malzemelerden yapılan kulübeler, hayvan popülasyonunun yoğun olduğu yerlere yerleştirilecek.

Etkinlik, Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Üniversitesinden gönüllü öğrenciler, Exitcom Recycling Geri Dönüşüm şirketi çalışanları, Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (KOHAYDER) üyelerinden oluşan ekibin katılımıyla gerçekleştiriliyor.