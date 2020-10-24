Atık ahşap parçaları Ahmet öğretmenin elinde sanatsal değere dönüşüyor - Son Dakika

Atık ahşap parçaları Ahmet öğretmenin elinde sanatsal değere dönüşüyor

24.10.2020 11:25
Atık ahşap parçaları Ahmet öğretmenin elinde sanatsal değere dönüşüyor, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan coğrafya öğretmeni Ahmet Doğan, marangoz ve mobilyacıların kullanmadığı atık ahşap parçalardan oyma ve hat teknikleri kullanarak 100'e yakın eser yaptı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan coğrafya öğretmeni Ahmet Doğan, marangoz ve mobilyacıların kullanmadığı atık ahşap parçalardan oyma ve hat teknikleri kullanarak 100'e yakın eser yaptı.

Özel bir lisede öğretmenlik yapan 45 yaşındaki Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilen dönemi verimli bir şekilde değerlendirmek için internette araştırma yaparken hat ve ahşap oyma sanatına merak saldı.

Marangoz ve mobilya imalatçılarını gezerek kullanmadıkları atık tahta parçalarını toplayan Doğan, evinde kurduğu atölyede bu parçaları birer sanat eserine çevirmek için çalışmaya başladı.

Ahşap materyallerin işlenmesi için atölyesindeki aletleri kendisi tasarlayarak atık metallerden yapan Doğan, bugüne kadar tahta parçalardan 100'e yakın eser üretti.

Doğan'ın en büyük hayali ise eserlerini görücüye çıkaracağı bir sergiyi açmak ve okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla eserlerini öğrencileriyle paylaşmak.

Ahmet Doğan, AA muhabirine, salgın sürecinde evde kalmayı tercih ettiğini ve zamanını doğru kullanmak için araştırma yaparken hat ve ahşap oyma sanatıyla tanıştığını belirtti.

Doğan şunları söyledi:

"Daha önce de hat sanatına merakım vardı. Ben bunu yapabilirim dedim ve yapmaya başladım. Marangoz ve mobilyacılardan geri dönüşüme kazandırabileceğimiz atık malzemeleri topladım. Atık demir parçalarından yaptığım aletlerle tahta ve ahşap parçalarına şekil vererek kabartmalı hat sanatı eserler ortaya çıkardım. Keyif alarak 100'e yakın eser yaptım."

Hat ve ahşap oyma sanatını çok sevdiğini ve sıkılmadan yaptığını belirten Doğan, "Pandemi süreci bittiğinde gerek okullarda gerekse kültür merkezlerinde sergi açmayı planlıyorum. Öğrencilerimize bu konuda inşallah okullar açıldığında yüz yüze eğitimimiz açıldığında yönlendirmeye çalışacağım. Pandemi süreci 20 yıllık öğretmenliğimin yanında hat sanatını yapmayı öğretti." dedi.

Doğan'ın eşi Şeyma Doğan ise atık malzemeleri geri dönüşüme kazandıran eşiyle gurur duyduğunu ifade ederek, "Pandemi sürecinde eşimin atık malzemeleri geri dönüşüme sanat eseri olarak kazandırdığını gördüm. Bundan çok büyük mutluluk ve gurur duydum. Herkesin atık malzemeler atmadan önce mutlaka düşünmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ahmet Doğan, araştırma, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık ahşap parçaları Ahmet öğretmenin elinde sanatsal değere dönüşüyor - Son Dakika

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