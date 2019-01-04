Son Dakika Haberleri: Atık Ambalaj Şeritlerinden Alışveriş Çantası

Atık Ambalaj Şeritlerinden Alışveriş Çantası

51 dakika önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hasan Şanlı, inşaatlardan topladığı atık ambalaj şeritlerinden alışveriş çantaları yapıyor.

Atık Ambalaj Şeritlerinden Alışveriş Çantası, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Hasan Şanlı, inşaatlardan topladığı atık ambalaj şeritlerinden alışveriş çantaları yapıyor.


Ahmet Yesevi Mahallesi'nde eşi Emine Şanlı (75) ile yaşayan Hasan Şanlı, 30 yıl önce ağabeyinden öğrendiği sepet örme işini, farklı bir boyuta taşıdı.


Fabrikaların tuğlaları bir arada tutmak için kullandığı ve inşaatlarda atık hale gelen ambalaj şeritlerini her gün kilometrelerce yürüyerek toplayan Şanlı, kendi tasarladığı tahta düzenek ile naylon şeritleri örerek alışveriş çantası yapıp ev ekonomisine katkıda bulunuyor.


Hasan Şanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıl fındık çubuklarından sepet yapıp sattığını, 5 yıldır da inşaatları dolaşarak ambalaj şeridi atıklarını toplayıp evine götürdüğünü belirtti. Şanlı, bunlardan çeşitli boylarda çanta yapıp pazarlara götürüp sattığını anlattı.

İnşaatlardan topladığı ambalaj atıklarından çanta yaparak geri dönüşüme de kazandırdığına işaret eden Şanlı, "Bunları değerlendirmiş oluyorum. Belediyelerin atık toplaması gibi ben de atık topluyorum." dedi.

İnşaatlara girerken de yetkilisine sorduğunu vurgulayan Şanlı, "Genelde gündüz saat 12 ile 1 arasında inşaatları dolaşmaya başlarım. Günde bir tane yapabildiğim sepetleri 7,5 ila 15 lira arasında değişen fiyatlara satıyorum. Aylık 300 lira gibi bir para kazanıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:12 Kaynak: AA

Emine Şanlı, Ahmet Yesevi Mahallesi, Erbaa, Tokat, Güncel
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