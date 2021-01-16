Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika

Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor

16.01.2021 11:51

Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir, amortisör, motor kapağı gibi farklı parçalardan yaklaşık 250 kilogramlık dev heykeller yapıyor.

Düzce'de sanayide motor ustası olarak çalışan Murat Çetin, işten arta kalan zamanlarında, araçlardan çıkan hurda buji, cıvata, zincir, amortisör, motor kapağı gibi farklı parçalardan yaklaşık 250 kilogramlık dev heykeller yapıyor.

Makine teknikeri olan ve uzun yıllar ilaç sektöründe çalışan 47 yaşındaki Çetin, 12 yıl önce tanıştığı motor ustasının yanında işbaşı yaptı.

Burada işi öğrenen Çetin, yaklaşık 5 yıl önce araçlardan sökülen ve atık duruma gelen, buji, cıvata, kayış, zincir, amortisör, motor kapağı ve mekanik birçok parçayı biriktirmeye başladı.

Bu parçaları bir araya getirerek hayal gücünü kullanan Çetin, önceleri küçük motosiklet, tank, asker, baykuş, fotoğraf makinesi gibi 350 figür ve obje yaptı.

Tamir için iş yerlerine gelen fakat değişim gerektiren parçaları biriktirmeye devam eden Çetin, daha büyük parçalar elde etmeye başladıkça bu kez yaklaşık bin parçadan oluşan 190 santimetre uzunluğunda ve 250 kilogram ağırlığında bir savaşçı heykel robot yaptı.

Yine hayalinde canlandırdığı biri "rock yıldızı" 2 heykel daha yapan Çetin, kentteki kamu kurumlarının da dikkatini çekti ve ürünlerinin "sıfır atık" projelerinde sergilenmesi için davet aldı.

Çetin, iş yerine gelen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği heykellerine yenilerini eklemek için parçalar biriktirmeye devam ediyor.

Her şey bir duvar saati ihtiyacıyla başladı

Motor ustası Murat Çetin, AA muhabirine, iş yerinde bir duvar saati ihtiyacı olunca atık parçalardan yaptığını ve yeteneğini geliştirebileceğini düşünerek bu yola çıktığını söyledi.

İlk etapta motosiklet, fotoğraf makinası ve küçük robot objeler yaptığını anlatan Çetin, "Baktık ki parçalar günden güne çoğalıyor ve büyük eserler isteniyor ben de öncelikle bir robot yapmak istedim ve bu şekilde yaklaşık 250'şer kilogramlık 3 büyük heykellerimiz ortaya çıktı. Şu anda yaptığımız robotlarımız büyük bir insan boyutunda. Binlerce araç parçasından oluşuyor." dedi.

Bu tür eserler yapmaya devam edeceğinin altını çizen Çetin, şöyle konuştu:

"İlk önce ateş eden robot yaptım. Daha sonra burada gitar çalan bir arkadaşımız vardı ondan esinlenerek 'Rock Star' robotumu yaptım. Daha sonra vatandaşlar, ayakta dikilen bir robot yapmamı, fotoğraf çektirmek istediklerini söylediler. Tavsiye üzerine dünyaca ünlü aşçı Nusret'in tuz serpme figürünü gösteren bir robot yaptım. Bir robotu yapmaya başladığımda biriken parçaya göre şekilleniyor. Uygun parçaları buldukça hayal gücüm ne yapmaya yönlendirirse o şekilde bir eser çıkıyor. Uygun parçaları alıyorum ve montaj yapıyorum."

"Bir araçta mekanik olarak ne varsa kullanıyorum. Cıvata, salıncak, rot, rotil, buji, kayış, zincir, amortisör, motor kapağı ve mekanik birçok parçayı kullanıyorum. İş yerimizde oluşan atık malzemeleri hurdaya atmaktansa değerlendirmiş oluyoruz." diyen Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok yoğun çalışıyoruz ama sigara içenlerin ayırdığı zaman kadar bir zamanda kaynak yapıyorum. Bazılarının sigara molası benim kaynak molam oluyor. Resmi kurumlardan sergilemek için ricalar var. Sıfır atık projelerinde örnek için sergilenecek yaptığım robotlar. İlgi görmesi ve beğenilmesi elbette hoşuma gidiyor fakat devamını getirmek istiyorum."

Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor
Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor
Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor
Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor

Murat Çetin, Heykel, Düzce, Robot, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atık araç malzemeleri motor ustasının elinde sanat eserine dönüşüyor - Son Dakika


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