Son Dakika Haberleri: Atık bertaraf istasyonunda iş makinesinden düşen işçi öldü
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Atık bertaraf istasyonunda iş makinesinden düşen işçi öldü

1 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı katı atık bertaraf istasyonunda iş makinesinden düşen Şahin Çöker (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Atık bertaraf istasyonunda iş makinesinden düşen işçi öldü, System.String[]
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde çalıştığı katı atık bertaraf istasyonunda iş makinesinden düşen Şahin Çöker (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bozdoğan ilçesindeki katı atık bertaraf istasyonunda çalışan Şahin Çöker, dün saat 19.30 sıralarında, çöpleri kamyona yükleyen iş makinesinin üstüne çıktı. Katı atık bertaraf makinesini kullanan şoförün aracı çalıştırmasıyla Çöker, 3 metreden yere düştü. Beyin sarsıntısı geçiren Çöker, ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çöker, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı. Çöker, bugün Çarşı Camisi'nde öğlen kılınan namaz sonrası Bozdoğan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bozdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:07 Kaynak: DHA
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