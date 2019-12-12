Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü - Son Dakika
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Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü

6 saat önce

VAN'ın Erciş ilçesinde Bekir Keleş (65), çöpten topladığı 350 atık atık buzdolabından 3 dönümlük bahçesinin çevresine duvar ördü.

Atık buzdolaplarından bahçesine duvar ördü, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde Bekir Keleş (65), çöpten topladığı 350 atık atık buzdolabından 3 dönümlük bahçesinin çevresine duvar ördü. Keleş, maddi durumu elvermediği için briketten duvar öremediğini, tel örgü çekemediğini, bu nedenle böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çelebibağı Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Bekir Keleş, 3 dönüm olan bahçesinin çevresini kapatmak istedi. Ancak tel örgü ve briketin maliyeti yüksek olunca, Keleş, farklı bir yola başvurdu. Keleş, atık buzdolaplarından duvar örmeye karar verdi. Çöpten ve çevreden bulduğu atık buzdolaplarını tek tek toplayıp, bahçesine taşıyan Keleş, önce bunları temizledi, ardından da bahçe duvarını örmeye başladı. Mahalle sakinlerinin yardımıyla Keleş, birkaç ayda 350 atık buzdolabı kullanarak bahçe duvarını ördü. Keleş, hem maliyetin yüksek olmasından hem de çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.Maddi durumunun iyi olmadığını belirten Bekir Keleş, "Maddi durumum iyi olmadığı için tel, taş ya da briket ile bahçemi kapatamadım. Mahalleye yakın bölgelerdeki çöp alanlarında atık malzemeler aradım. Çok sayıda atık buzdolabı görünce bahçe duvarımı bunlarla örmeye karar verdim. Bulduğum buzdolaplarını araç vasıtasıyla getirdim. Buzdolaplarını yan yana dizip bahçe duvarı ördüm. Hem çevre kirliliğine dikkat çekmek istedim, hem de maliyeti düşük olduğu için böyle bir işe girdim. Bu çalışmama mahalle sakinleri de zaman zaman destek vererek birkaç ayda bahçemin tamamına duvar ördüm" dedi.


Bekir Keleş, Çelebibağı, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:20 Kaynak: DHA
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