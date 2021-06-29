Atık camlar ev kadınlarının gelir kapısı oldu - Son Dakika

Edirne'de ev kadınları, atık camlardan tasarladıkları ayna, vazo, saksı ve benzeri süs eşyalarını satarak elde ettikleri gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki "Cam eşya süsleme sanatı kursu"nda cam işçiliğini öğrenen kursiyerler, camcılardan topladıkları atık camları kullanarak ayna ve benzeri süs eşyaları üretiyor. Kursiyerler bu şekilde hem geri dönüşüme hem de aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, atık camların kursiyerlerin ellerinde yeniden şekillendiğini söyledi.

Merkezde kursiyerlerin hayatlarına dokunan eğitimler verdiklerine dikkati çeken Dinç, kursiyerlerin ürettikleri ürünlerle gelir elde ettiğini belirtti.

Üretimdeki maliyetin çok düşük olduğunu dile getiren Dinç, "Geri dönüşümden elde edilen malzemelerden ürünler tasarlanarak kullanıma sunuluyor. Bu bağlamda kursiyerlerimiz iyi paralar kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Eğitmen Fatma Akay ise cam süsleme işinin zevkli ve öğrenildiğinde kolay olduğunu anlattı.

Topladıkları kırık camları yeniden şekillendirerek dekoratif eşyalar yaptıklarını dile getiren Akay, "Kursiyerlerin birçoğu ev hanımı ve yapılan ürünlerin satımından kendileri ek gelir elde ediyor. Özellikle aynalara çok talep oluyor. Bugün dekoratif bir ayna almak isteseniz 1500 liradan aşağıya alamazsınız." şeklinde konuştu.

Kursiyer Saniye Öçalan da cam süsleme işinin keyifli ve huzur veren bir yönü olduğunu belirterek "Aynalar, vazolar, saksılar ve benzeri dekoratif eşyalar yapıyoruz. Yaptığımız ürünleri satarak baya bir gelir elde ediliyor. Sipariş alarak da yapıyoruz. Siparişe göre aylık 1500 liraya kadar bir gelir kazanabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.