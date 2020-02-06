Atık camları sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Samsun'da tükenmeye yüz tutmuş cam üfleme ve eritme sanatını yaşatan Arif Deniz, topladığı atık camları sanata dönüştürüyor.



14 yıldır camı ateşle eriterek çeşitli figürler üreten Arif Deniz, atık camları ekonomiye kazandırıyor. Yabancılar Çarşısında bulunan atölyesinde sanatını icra eden Deniz'in yaptığı eserler göz kamaştırıyor.



Camdan çok çeşitli figürler yaptığını söyleyen Arif Deniz, "Cama olan ilgim çocukluktan başlıyor. Bunu zaman içinde geliştirdim. Bir ustadan ders aldım ve öğrendim. O zamanda bu yana 14 yıl oldu. Camlara şekil vererek hediyelik eşya yapıyorum. Önce camı eritip sonra şekil veriyorum. Birçok üründe topladığım atık camları da kullanıyorum. Atık camların kırılgan bir yapısı olduğu için her üründe kullanılamayabiliyor. Ancak kullandığım malzemeyle yapabildiğim birçok ürünü atık camlarla da yapabiliyorum. Çok esrarengiz ve değişik bir yapısı var camın. Aklınızda ne düşünüyorsanız onu cama dökebilirsiniz. Örneğin bir soda şişesini erittiğim zaman neredeyse 15 tane hayvan figürü ondan yapabilirim. Unutulmaya yüz tutmuş bir meslek benimkisi. Ancak son zamanlarda bir ilgi var ileride daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sabır ve sebatla öğrenebilecek bir sanat. Çok kurs verdim. İlk günden bırakanlar da oldu sabredip öğrenenler de oldu. Genelde her bakan izleyen bunu yapmak istiyor. Fakat görüldüğü gibi kolay değil" dedi. - SAMSUN