Son Dakika Haberleri: Atık Döküm Alanında Yangın

Atık Döküm Alanında Yangın

1 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.

Atık Döküm Alanında Yangın, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki katı atık depolama çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın aşırı duman nedeniyle çevrede, paniğe neden oldu. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:50 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Burhaniye, Balıkesir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Balıkesir'de Sağlık Çalışanlarına 2 Bin 900 Lira Maaş Promosyonu Verilecek Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 15:57:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atık Döküm Alanında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]