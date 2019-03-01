Atık Döküm Alanında Yangın
1 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.
Balıkesir
'in Burhaniye
ilçesindeki atık döküm alanında çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi
'ndeki katı atık depolama çeşitli atıkların bulunduğu yerde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye
Amirliği ekipleri, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın aşırı duman nedeniyle çevrede, paniğe neden oldu. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:50 Kaynak: İHA
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