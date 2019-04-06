Atık Ekmeklerden Biyogaz Enerjisi"
44 dakika önce
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Melih Güleç; kimya projesi kapsamında, "Atık Ekmeklerden Biyogaz Enerjisi" üretti.
Eskişehir Fatih
Fen Lisesi öğrencisi Melih Güleç; kimya projesi kapsamında, "Atık Ekmeklerden Biyogaz Enerjisi" üretti. Proje, Eskişehir'de 'örnek proje' olarak değerlendirildi.
Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Melih Güleç; kimya projesi kapsamında, "Atık Ekmeklerden Biyogaz Enerjisi" projesi ile ulusal düzeyde üçüncüsü düzenlenen "Milli Eğitim Vakfı Prof. Dr. Aziz Sancar
Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması"na katıldı. Melih Güleç'in proje başvurusu, ilgili jüriler tarafından değerlendirildi ve kabul gördü.
Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu'nun danışmanlığını yaptığı ve okulun 11/B sınıfı öğrencisi Melih Güleç'in "Atık Ekmeklerden Biyogaz Enerjisi Üretilmesi" ile ilgili kimya projesi; Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara
Okulları Zehra Andaç Spor Kompleksi'nde, 26 Nisan 2019 Cuma günü yapılacak olan Final Sergisine, ilgili jüri tarafından 500'e yakın proje arasından katılmasına karar verildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
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