Atık elektronik eşya ve pil toplama yarışması

Ordu'da çocukların çevrenin temizliği, doğanın korunması ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama ve Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama yarışması düzenlendi.

Ordu'da çocukların çevrenin temizliği, doğanın korunması ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Toplama ve Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama yarışması düzenlendi.

Altınordu Belediyesi ile Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği (TAP) işbirliğinde Altınordu ilçesi genelinde gerçekleştirilen yarışma kapsamında çocuklarda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Yaklaşık 6 ay süren yarışmalarda öğrenciler, okullarını birinciliğe taşımak için atık elektronik eşya ve pillerin toplanması için yoğun çaba gösterdi.

Yarışma çerçevesinde Altınordu Beledesi Meclis Salonunda ödül töreni organize edildi.

Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu, burada yaptığı konuşmada, doğanın korunmasına ve çocukların bu konuda bilinç kazanmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Yarışmada öğrencilerin hem çevreyi koruma bilinci kazandığını hem de bu atıklarda bulunan değerli maddelerin geri kazanımı sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağladığını vurgulayan Hitaloğlu, dereceye giren okulların öğretmen ve öğrencilerini tebrik etti.

Konuşmanın ardından dereceye giren okullar açıklandı.

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama yarışmasında topladığı 760 kilogramlık atık eşya ile Gerce İlkokulu birinci, Karacaömer İlkokulu ise ikinci sırada yer aldı.

Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama yarışması ise 569 kilogram pil toplayan Şehit Ümit İnce Anaokulu birinci, Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu da ikinci oldu.

Hitaloğlu, dereceye giren okullara ödüllerini verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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