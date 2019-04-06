Son Dakika Haberleri: Atık Gazeteler Sanat Eseri Oldu

Atık Gazeteler Sanat Eseri Oldu

1 saat önce

Bandırma'da, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm kursunda gazetelerden yapılan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Atık Gazeteler Sanat Eseri Oldu, System.String[]
Bandırma'da, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen geri dönüşüm kursunda gazetelerden yapılan eserlerin yer aldığı sergi açıldı.

Kurs eğitmeni Fatma Aytav, Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kursta 20-80 yaş arasındaki 28 öğrenciye eğitim verildiğini belirtti.

Geri dönüşüm malzemelerini değerlendirerek yeni eserler ortaya koyduklarını aktaran Aytav, şunları kaydetti:

"Artık gazeteleri bizler kullanır hale getirdik. Gazete, bilindiği çok fazla kullanılıp atılan bir malzeme olduğu için bizler de bunu değerlendirme karar aldık ve atık gazetelerden sepet, çiçeklik, tepsi, ekmeklik, vazo, bardaklık ürettik. Tüm objelerimiz, sepetlerimiz, mutfağımızda, banyomuzda, oturma odamızda hatta çocuklarımızın odasında toparlayıcı bir unsur olduğu içinde güzel şeyler yaptık."

Sergi, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:19 Kaynak: AA

Kent Konseyi, Bandırma, Kültür Sanat
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