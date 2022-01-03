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Atık geliri, sıcak çorba oluyor - Son Dakika

Atık geliri, sıcak çorba oluyor

03.01.2022 10:59
Atık geliri, sıcak çorba oluyor

Üsküdar'da çöpe atılmayıp belediyeye verilen atık malzemeler, geri dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba, engellilere tekerlekli sandalye ve öğrencilere burs oluyor.

Üsküdar'da çöpe atılmayıp belediyeye verilen atık malzemeler, geri dönüştürülerek ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba, engellilere tekerlekli sandalye ve öğrencilere burs oluyor.

Üsküdar Belediyesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, geri dönüşüm kültürünün yaygınlaştırılması ve atıklardan gelir elde edilmesini sağlamak amacıyla 6 yıl önce çalışma başlattı.

Bu kapsamda, evlerden, iş yerlerinden, okullardan ve alışveriş merkezlerinden, salı ve cuma günleri çöp konteynerlerinin yanından ve mobil atık getirme merkezlerinden kağıt, karton, plastik ve metal gibi atık malzemeleri topladı.

Toplandıktan sonra Selimiye Mahallesi'ndeki Atık Yönetim Merkezine getirilen atık malzemeler, burada ayrıştırılıp baskı makinesinden geçirilerek paketlendi.

Paketler halinde geri dönüşüm firmalarına satılan atık malzemelerden aylık 1 milyonun liranın üzerinde gelir elde eden belediye, bu parayla, ilçedeki ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba dağıtıyor, engellilere tekerlekli sandalye alıyor ve öğrencilere burs veriyor.

"Tamamen sıfır maliyetle yönetilen bir sistem"

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemelerin yüzde 75'inin dönüştürülebileceğini söyledi.

Bu atık malzemelerin geri dönüştürülmek yerine maalesef çevreye, doğaya ve denize atıldığını ifade eden Aktaş, plastiğin, metalin doğaya zarar verdiğine ve çözülmesinin de uzun zaman aldığına dikkat çekti.

Bu kapsamda, belediye olarak 6 yıl önce ev, iş yeri, okul ve alışveriş merkezlerinden atık malzemeleri toplamaya başladıklarını ve geri dönüştürdüklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Salı ve cuma uygulanan ve model olan bir sistem. Üsküdar modeli tamamen sıfır maliyetle yönetilen bir sistem. Biz Üsküdar'da çöpü haftanın yedi günü alırken bu çöpü, haftanın beş günü almaya başladık. Salı ve cuma günleri sadece geri dönüşüme odaklandık ama bunun alt yapısını oluşturmak için bir buçuk yıl hane, hane dolaştık. Bütün işletmelerde bunun altyapısını oluşturduk. İnsanlarda o farkındalığı, ciddi bir noktaya oturttuk. Bunun için de ciddi bir enerji harcadığımızı net ifade edebilirim. Bu modelimiz gerçekten tuttu."

Ciddi bir geri bildirim aldıklarını ifade eden Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar Belediyesi, geri dönüşümden elde etmiş olduğu kaynağın tamamını sosyal farkındalık oluşturarak, sosyal belediye ayağını daha güçlü tutarak vatandaşa aktarıyor. AŞ evinden üç bin kişiye günlük sıcak yemek dağıtımı söz konusu. Engellilere tekerlekli sandalye dağıtıyoruz. Öğrencilere burs sağlıyoruz. Şu anda kış dönemindeyiz. Bizim de arka mahallelerimizde odun yakan, soba yakan insanlarımız var. Biz bunlara yakacak desteği de sağlıyoruz. Yardıma ihtiyacı olanlara destek kart uygulamamız var. Onlara destek kartımızı dağıtarak aylık ihtiyaçlarına göre sınıflandırarak ekonomik gelirlerini dengelemeye çalışıyoruz. Sonra kedi, köpek mamaları alıyoruz. Kedi, köpek kulübeleri yapıyoruz. Bütün mahallelere yerleştirdik. Onların her gün düzenli olarak mamalarının dağıtılmasını sağlıyoruz."

Geri dönüşümle ilgili okullarda da ciddi bir çalışma yaptıklarını anlatan Aktaş, ilçedeki 135 kamu ve 200 özel okuldan atık malzeme aldıklarını, teknik gezi çerçevesinde öğrencilere tesisi gezdirdiklerini ve bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Evlerdeki süt kapları, plastik şişeler, pet grupları, kağıt, karton, öğrencilerin artık kullanmadığı kitap, kırtasiye malzemeleri gibi atıkların geri dönüşüme verilmesini isteyen Aktaş, ilçede 8 bin konteyner ve 60 mobil atık getirme merkezi bulunduğunu anlattı.

Hiçbir atık malzemenin çöpe karışmasını istemediklerini belirten Aktaş, atık malzemelerin ülke ekonomisine olan katkısını en üst noktaya çıkartmak istediklerini vurguladı.

"Geçen sene 173 bin 721 ağacı kesilmekten kurtarmış olduk"

Geri dönüşümün doğaya faydasına da değinen Aktaş, "Geçen sene bizim sadece kağıt, karton, plastik ve metallerden elde ettiklerimizle 173 bin 721 ağacı kesilmekten kurtarmış olduk." diye konuştu.

İlçe belediyesi olarak geri dönüşümden aylık 1 milyonun liranın üzerinde gelir elde ettiklerini ve yıllık 25 milyon lira hedefleri olduğunu anlatan Aktaş, Türkiye'de 1390 belediyenin olduğunu, geri dönüşümde bu model baz alınırsa ülke ekonomisine ciddi bir katkısının olacağını belirtti.

Geri dönüşümde mali getiriden çok gelecek kuşaklara kirlenmemiş, daha temiz bir dünya ve daha temiz bir çevre bırakmanın önemli olduğunun altını çizen Aktaş, "Bizim en büyük beklentimiz şu: Herkesin, yaşayabileceğimiz başka bir dünya olmadığının farkına varması gerekiyor. Bunun da tek bir yolu var. O da temiz çevre. Temiz çevreyi elde edebilmenin yolu çok basit. Lütfen kullanmış olduğunuz geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmayın. Dönüşüm noktalarımıza bunları bırakın. Dönüşümde Üsküdar modelini bir inceleyin lütfen. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan inceleyin. Emin olun ki hiçbir şeyin israf edilmediğini, her şeyin nasıl nitelikli bir şekilde geriye dönüştüğünü net bir şekilde göreceksiniz. Bu bağımlılık yapacak sizde. Bir kere dönüşüme başladığınız zaman emin olun bu sizi ciddi şekilde motive edecek."??????? değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de yaklaşık 45 belediyeye danışmanlık verdik"

Üsküdar Belediyesinin, İstanbul'daki 39 ilçe belediyesi içerisinde "sıfır atık belgesini" alan ilk belediyelerden olduğunu anlatan Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hiçbir siyasi düşünce ayırt etmiyoruz. Bu siyaset üstü bir konu. Çevre hepimizin ortak yaşam alanı. İyileştirebildiğimiz noktada yarınımıza miras olarak bırakabileceğimiz bir çevre olacak. Biz şu an Türkiye'de yaklaşık 45 belediyeye danışmanlık verdik. Dönüşümde Üsküdar modelinin nasıl uygulandığını, nasıl gelire dönüştürdüğümüzü ve çevreyi hangi anlamda iyileştirdiğimizi, temel süreçlerini tek tek çalıştık."

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Üsküdar Belediyesi, geri dönüşüm, Hisarcık, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık geliri, sıcak çorba oluyor - Son Dakika


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