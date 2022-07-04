Atık gıdaların hayvanların beslenmesinde kullanılması için yem çalışması

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Sosyal Kooperatifçilik Kapsamında İsrafın Önlenmesine Yönelik Uygulamaların Araştırılması ve Yaygınlaştırılması Alt Komisyonu'nda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Mehmet Emin Turgut, gıda israfını önlemek için atık gıdaların evcil hayvanlar, sokak ve bıranak hayvanları ile yaban hayvanlarının beslenmesinde yem olarak kullanılmasına yönelik çalışma başlattıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanı Mehmet Emin Turgut, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada gıdaların üçte birinin israf edildiğini, her yıl ortalama dünya genelinde 931 milyon ton, Türkiye'de ise 19 milyon ton gıdanın israf edildiğini söyledi. Turgut, atık gıdaların hayvan yemi haline getirilebilmesi için çalışma yaptıklarını, 2030 yılı içerisinde gıda israfının yıllık 2,1 milyar tona çıkacağı ve bu israfın parasal olarak da 1,5 trilyon dolara tekabül edeceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Turgut, israfın genelde işletmelerden kaynaklandığını vurgulayarak, "Bu artıklar neden kullanılmıyor, bunu kısıtlayan şartlar nelerdir? Yemek artıkları ve benzeri gıda artıklarının nem oranı çok yüksek olduğu için ciddi bozulmalara sebep olup, mikrobiyal ve toksik açıdan hayvan sağlığına zararlı olabiliyorlar. Hedef hayvanın doğru belirlenmesi gerekiyor. Çünkü hedef hayvanın fizyolojisi farklı olacaktır; kedinin, köpeğin fizyolojisi ile kanatlıların fizyolojisi farklıdır. Bundan dolayı, bunun çok ciddi manada üzerinde durulması gerekiyor" dedi.

'YABANİ HAYVANLARIN BESLENMESİNDE KULLANILACAK'Turgut, gıda artıklarının yem olarak değerlendirilmesi için çalışma yaptıkarını kaydederek, "Bunun için mevzuat değişiklikleri yapılması gerekiyordu; iki yönetmeliğimizde değişiklik gerekiyordu. Bununla ilgili taslaklar hazırlanmış, iç ve dış görüşler alınmış durumdadır. En son dış görüşleri değerlendirdikten sonra de yayınlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndermeyi düşünüyoruz. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesiyle faaliyet izni sadece belediyelere verilecek şeklinde düşünüyoruz; çünkü belediyelerden bu tarz talepler var. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaten bu manada 'Gıda artıklarını kullanın' şeklinde barınaklara talimatları var. Onun dışında, halihazırda zaten yapılıyor, yer yer bazı belediyelerin yaptığını biliyoruz. Gıda artıklarıyla üretilen yemler yabani hayvanların beslenmesinde kullanılacak; bu da yabani hayvanların insan yaşam alanlarına inmesinin ve kendi aralarında rekabetçi olmalarının önüne geçmiş olacaktır. Çünkü yaban hayatta besin bulamayanlar öncelikle kırsal alanlara inmeye başlıyorlar. İsraf edilen gıdaların çöp alanlarında oluşturduğu zararın da önüne geçilerek, aslında çevresel bir fayda da dolaylı olarak sağlanmış olacaktır" diye konuştu.'BÖCEKLERİN BESLENMESİNDE DE KULLANILABİLİR'Turgut, gıda artıklarının gıda amaçlı yetiştirilen çiftlik hayvanları, evcil kedi köpek ve süs hayvanları, sokak, barınak ve yaban hayvanlarının, yem amaçlı üretilen böcek, solucan ve kurtçukların beslenmesinde kullanılabileceğinin öngörüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu: "Şu anda dünyada çok fazla kullanılan bir materyal değil; ancak protein kaynaklarının yeterli olmaması sebebiyle böcek proteinlerinin kullanımı konusunda dünyada ciddi manada çalışmalar var. Biz de Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Yem Daire Başkanlığı olarak bu konuyla ilgili bir çalışma başlattık. Gıda artıklarının bu böceklerin beslenmesinde kullanılması konusunda bir çalışmamız mevzuat çerçevesinde olacaktır. Gıda artıklarının yem olarak kullanımıyla ilgili hayvansal refah açısından yeterli bilimsel araştırmalar, maalesef mevcut değil. Mevzuat değişiklikleriyle gıda artıklarının hayvan beslemede kullanılabildiğiyle ilgili olarak da sokak, barınak ve yaban hayat hayvanlarının sadece bu ürünlerle beslenmesi ve yem amaçlı üretilecek olan böcek, kurtçuk ve solucanların bu ürünlerle beslenmesi sistem çalışır duruma geldikten sonra tekrar değerlendirilip gündeme gelebilir."