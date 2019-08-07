Son Dakika Haberleri: Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı
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Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı

1 saat önce

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Atık havuzuna düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı, System.String[]
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 6 metrelik atık havuzuna düşen köpek ile yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçedeki Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde meydana geldi. Tesisin sızıntı suyunun toplandığı bir havuza düşen yavru köpek ve annesini gören tesis çalışanları, durumu  itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, köpek ve yavrusu için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatlar yardımıyla inen ekipler, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtararak sudan çıkardı. İlk müdahaleleri ekipler tarafından yapılan köpek ve yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Uzunköprü, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:20 Kaynak: DHA
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