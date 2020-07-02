Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor - Son Dakika

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor

Türkiye'ye yurt dışından getirilen geri dönüşüm atık hurda plastikler ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlıyor.

Türkiye'ye yurt dışından getirilen geri dönüşüm atık hurda plastikler ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlıyor. Tonu 150 dolara mal edilen atıklar, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde ham maddeye çevrilerek tekrardan yurt dışına tonu 650'e dolara varan fiyatlarla satılıyor.

Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti
Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı


Ekonomide atıklar birer ham madde olarak değerlendiriliyor. Türkiye, başta İngiltere olmak üzere batı ülkelerinden plastik atık ithal ediyor. Belirli periyotlarda tırlarla gelen atıklar başta Adana olmak üzere birçok ildeki geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra 'LDPE ve PP Granül' ham maddesi elde ediliyor.


Atık hurda plastiklerin yurt dışından tonu 150 dolara gelirken burada işlendikten sonra tekrardan elde edilen ham maddelerin tekstil, pet şişe, kanalizasyon taşıma kasası, plastik, endüstriyel ambalaj ve sera örtüsü gibi ürünlerde kullanılmak üzere tonu 450 ile 650 dolar arasında satılarak ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlanıyor.


Adana'da 42 yıldır faaliyet gösteren dünyanın hemen hemen her ülkesinden atık hurda plastik satın alıp ham maddeye çeviren firmanın sahibi Ahmet Başak, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.


"3 katı fiyatına geri satılıyor"


3 yıl önce fabrikasının kapasitesinin 500 ton olduğunu şuan ise aylık yaklaşık 3 bin ton atık hurda plastiğin geri dönüştürülebildiğini söyleyen Başak, "LDPE ve PP Granül imal ediyoruz. Bunları yurt dışına gönderiyoruz. Firmaların denetlenmesi lazım. Firmalar denetlenince havuz dibi mallarının gelişi güzel bir yere değil de çimento fabrikalarına vererek imha edilmesi daha doğru olacaktır. Ben yurt dışından almış olduğum hurda naylonları ton olarak 150 dolara mal ediyorum. İşledikten sonra ise yurt dışına tonu yine 650 dolara varan fiyatlarla gönderiyorum. Türkiye'ye ciddi anlamda döviz girişi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Parayla alınan atıkları kimse yakmaz"


Parayla aldıkları geri dönüşüm maddelerini çöpe atıp yakmanın çok yanlış bir uygulama olacağını vurgulayan Ahmet Başak, "Bizim sektörümüze balta vurmaya çalışan kişiler var. İngiltere merkezli bir yayın organı çöpün yakıldığını yayınlamış ama onu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü kimse parayla aldığı bir şeyi götürüp atmaz ve yakmaz" şeklinde konuştu.


Adana genelinde geri dönüşüm sektöründe ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Başak, "Bazı çevreler bize getirdiğiniz ürünler çöp diyor ama bizim için onlar ham madde. Çöp girişi ülkemize zaten yasak. Hiçbir şekilde çöp değil. Biz o atıkları işleyip geri yurt dışına satıyoruz. Bu sektörden ortalama 20 bin kişi evine ekmek götürüyor. Aileleri de katarsak binlerce insan ekmek yiyor bu işten" dedi. - ADANA

İngiltere, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 10:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:25 Yetki belgesi olmayan firmalar internetten ikinci el araç satışı yapamayacak 16:11 Berat Albayrak ve eşine ahlak dışı saldırıda bulunan şahıslardan ikisi tutuklandı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:53 Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu 15:49 Yıldız Tilbe'den güldüren kedi isyanı: Namussuz kedi Sezen Aksu'nun koynunda uyudu 15:37 Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:20 Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
00:47
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
23:32
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
21:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
19:59
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
19:56
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
19:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 16:51:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]