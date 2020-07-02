Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor - Son Dakika

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor Yurt dışından tonu 150 dolara getirilen atıklar işlenip 3 kat fiyatına ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlanıyor Atık hurda plastikler geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra 'LDPE ve PP...

Atık hurda plastikler ham maddeye dönüşüyor

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Yurt dışından tonu 150 dolara getirilen atıklar işlenip 3 kat fiyatına ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca dolar katkı sağlanıyor

Atık hurda plastikler geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra 'LDPE ve PP Granül' ham maddesi elde ediliyor

ADANA - Türkiye'ye yurt dışından getirilen geri dönüşüm atık hurda plastikler ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlıyor. Tonu 150 dolara mal edilen atıklar, Adana'daki geri dönüşüm tesislerinde ham maddeye çevrilerek tekrardan yurt dışına tonu 650'e dolara varan fiyatlarla satılıyor.

Ekonomide atıklar birer ham madde olarak değerlendiriliyor. Türkiye, başta İngiltere olmak üzere batı ülkelerinden plastik atık ithal ediyor. Belirli periyotlarda tırlarla gelen atıklar başta Adana olmak üzere birçok ildeki geri dönüşüm tesislerinde önce ayrıştırılıyor, kırılıp yıkandıktan sonra 'LDPE ve PP Granül' ham maddesi elde ediliyor.

Atık hurda plastiklerin yurt dışından tonu 150 dolara gelirken burada işlendikten sonra tekrardan elde edilen ham maddelerin tekstil, pet şişe, kanalizasyon taşıma kasası, plastik, endüstriyel ambalaj ve sera örtüsü gibi ürünlerde kullanılmak üzere tonu 450 ile 650 dolar arasında satılarak ülke ekonomisine her yıl milyonlarca dolar katkı sağlanıyor.

Adana'da 42 yıldır faaliyet gösteren dünyanın hemen hemen her ülkesinden atık hurda plastik satın alıp ham maddeye çeviren firmanın sahibi Ahmet Başak, konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"3 katı fiyatına geri satılıyor"

3 yıl önce fabrikasının kapasitesinin 500 ton olduğunu şuan ise aylık yaklaşık 3 bin ton atık hurda plastiğin geri dönüştürülebildiğini söyleyen Başak, "LDPE ve PP Granül imal ediyoruz. Bunları yurt dışına gönderiyoruz. Firmaların denetlenmesi lazım. Firmalar denetlenince havuz dibi mallarının gelişi güzel bir yere değil de çimento fabrikalarına vererek imha edilmesi daha doğru olacaktır. Ben yurt dışından almış olduğum hurda naylonları ton olarak 150 dolara mal ediyorum. İşledikten sonra ise yurt dışına tonu yine 650 dolara varan fiyatlarla gönderiyorum. Türkiye'ye ciddi anlamda döviz girişi sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Parayla alınan atıkları kimse yakmaz"

Parayla aldıkları geri dönüşüm maddelerini çöpe atıp yakmanın çok yanlış bir uygulama olacağını vurgulayan Ahmet Başak, "Bizim sektörümüze balta vurmaya çalışan kişiler var. İngiltere merkezli bir yayın organı çöpün yakıldığını yayınlamış ama onu kasıtlı olarak yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü kimse parayla aldığı bir şeyi götürüp atmaz ve yakmaz" şeklinde konuştu.

Adana genelinde geri dönüşüm sektöründe ortalama 20 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Başak, "Bazı çevreler bize getirdiğiniz ürünler çöp diyor ama bizim için onlar ham madde. Çöp girişi ülkemize zaten yasak. Hiçbir şekilde çöp değil. Biz o atıkları işleyip geri yurt dışına satıyoruz. Bu sektörden ortalama 20 bin kişi evine ekmek götürüyor. Aileleri de katarsak binlerce insan ekmek yiyor bu işten" dedi.

İngiltere, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:46 Kaynak: İHA

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